BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 18 août 2018



- Louka, son fils, n'a pas trouvé la force de faire sa rentrée en seconde

- C'est la rentrée pour eux aussi. Au coin, les poux !

- Alzheimer : la maladie à dépister le plus tôt possible. Une campagne de sensibilisation débute le 18 août

- Au parc du Puy-du-Fou - Mégot au bec, des corbeaux participent au nettoyage

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Après les nuages vient le soleil

Louka, son fils, n'a pas trouvé la force de faire sa rentrée en seconde

Il y a trois mois, Louka, 16 ans, élève de troisième au collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu, est victime de violences. Dans une salle de cours où deux enseignants sont présents. Son calvaire dure trois jours. Louka n'en parle pas à ses parents. Pour ne pas les inquiéter, parce que ses agresseurs disent qu'ils leur feront du mal si il " balance ". Atteint de troubles autistiques, le marmaille se renferme sur lui même. Son père, Rémi, finit par apprendre ce que son fils a subi.

C'est la rentrée pour eux aussi. Au coin, les poux !

Les petites bestioles qui montent, qui montent, qui montent et qui gratouillent, ça fait partie du folklore rentrée des classes. Etonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas lancé une ligne d'accessoires à leur effigie, tellement ils font partie du décor. Pour l'instant du moins, car après avoir essayé ces quelques astuces naturelles, sans doute n'en entendrez-vous plus parler... pour quelques jours, quelques semaines. Qu'importe, puisque vous aurez trouvé la clé pour vous en débarrasser...

Alzheimer : la maladie à dépister le plus tôt possible. Une campagne de sensibilisation débute le 18 août

Samedi 18 août, une campagne de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer sera lancée à La Réunion. 10 000 personnes seraient concernées par cette pathologie du vieillissement à La Réunion et on présume que la moitié d'entre elles l'ignorent encore. Cette maladie neurodégénérative incurable, qui provoque des lésions au cerveau, demeure encore taboue. Pourtant 2300 gramounes sont hospitalisées pour cette pathologie, ici à La Réunion. D'ici 2040, 20 000 Réunionnais devraient être touchés par la maladie d'Alzheimer. Lors d'une journée sportive et conviviale le 30 septembre 2018, l'Association France Alzheimer Réunion tiendra, au Parc de la Trinité à Saint-Denis, des stands d'information sur la maladie et les moyens de dépistage. L'occasion pour le grand public de s'informer.

Au parc du Puy-du-Fou - Mégot au bec, des corbeaux participent au nettoyage

Mégot au bec et sous le regard amusé des visiteurs du parc de loisirs Puy-du-Fou, un corbeau dépose dans une boîte un déchet ramassé au sol.Son acte "citoyen" sera récompensé d'une croquette.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après les nuages vient le soleil

Matante Rosina ne sait pas trop ce qu'il faut penser : il y aura des nuages et puis du soleil et puis encore des nuages... Vraiment pas clair tout ça... Bon c'est décidé, Matante Rosina est une incorrigible optimiste, elle prévoit donc qu'il y aura du beau temps ce samedi 18 août 2018. Tout cela est vrai chez vous