L'armement Enez Peche du groupe Reunimer annonce la réalisation d'un chantier majeur. A ce titre la société vient d'accomplir la remise en état du Vétyver 6, un bateau de 16 mètres entièrement rénové à la Réunion et par des sociétés réunionnaises. Toutes les fournitures et équipements sont d'origine française. Les travaux ont mobilisé au total une équipe de 7 à 8 personnes à temps plein pendant un an. Voici le communiqué de l'armement sur cette rénovation :

La rénovation du Vétyver 6 a permis au groupe Reunimer de créer des nouveaux emplois sur le navire, ainsi que d’autres emplois indirects réunionnais liés à la maintenance et la logistique, la débarque ou encore la découpe des poissons issus de la pêche de ce palangrier. Ce dernier porte la flotte d’Enez à 13 navires (dont 12 exploités actuellement et un en réparation), ce qui en fait le plus important armement local de pêche fraîche et du groupe Reunimer l’une des 100 premiers entreprises de l’île.

" Nous sommes heureux d’annoncer la remise en état du Vétyver 6, d’autant plus que c’est la première fois que la rénovation d’un bateau d’une telle taille a été entièrement accomplie à la Réunion et par des spécialistes exclusivement locaux, issus des ateliers de l’Armement Enez Peche ainsi que de 5 de ses partenaires et prestataire techniques réunionnais ", déclare Philippe Guérin, gérant de l’Armement Enez et directeur général adjoint de Reunimer. " Ce chantier hors pair mené avec succès par l’atelier de l’Armement Enez Peche, bien connu déjà pour son expertise technique et ses performances au niveau de la maintenance navale - non seulement pour ses propres navires mais aussi pour navires tiers - démontre incontestablement les capacités de la société de remettre un bateau à neuf de A à Z. "

Le Vétyver 6 est un bateau construit en 1997 en France par le Chantier Beneteau pour l’armement Sopesud. Il a navigué pendant 12 ans avant d’être racheté dans le cadre de la reprise des actifs de Sopesud par Reunimer en 2012. Le bateau, qui n’était pas alors en état de naviguer, nécessitait d’importants travaux avant d’être remis en exploitation.

Déroulement du Chantier

Dans le cadre de cette rénovation complète, tout a été refait sauf la coque :

o Remplacement des moteurs et réducteurs,

o Installation de nouvelles machines à glace,

o Réfection des cabines, des locaux sociaux et des cales,

o Refonte complète de l’électronique et du système de sécurité.

La rénovation du navire a duré un an au total. Le chantier s’est déroulé sur le bateau à quai, ainsi que dans les ateliers de la maintenance navale de l’Armement Enez Peche, qui a réalisé 80% de la rénovation. Celle-ci a mobilisé 3 techniciens internes à l’armement Enez Peche et 5 salariés de prestataires de maintenance navale, tous situés au Port, qui sont intervenus pour les travaux d’électronique (SREN - Société Réunionnaise d'Electronique Navale), de plastique (Navirep), sécurité (Eureka et Unimar) ainsi que la société Lourme en tout ce qui concernait les travaux en inox et soudures.

L’ensemble des fournitures et équipements utilisés sont également d’origine française. Ainsi les moteurs proviennent de la société Baudouin basée à Marseille et les équipements frigorifiques du fabricant Geneglace, dont le siège est à Saint Sébastien sur Loire. Quant aux équipements électroniques, ils ont été fournis par Furuno France établie au Sud-Ouest de la France à Mérignac.

Retours sur expérience

Daniel Le Scel, responsable mécanique depuis 15 ans chez l’Armement Enez, déclare :

" Les chantiers de rénovation de bateau sont importants pour notre atelier mécanique. Ils sont l'occasion privilégiée pour former nos jeunes. Ils nous permettent aussi de lisser notre activité, dont la charge varie beaucoup en fonction des demandes des autres bateaux de l'armement. C'est aussi très satisfaisant de voir un nouveau bateau prendre sa place au sein de l'armement : de par notre activité, nous contribuons à offrir de meilleures conditions de travail et de vie en mer aux marins. "

Laurent Balland, un jeune collaborateur originaire de La Possession, embauché en contrat d'avenir depuis 2016 et formé comme mécanicien d’armement par l’atelier de l’Armement Enez spécifiquement pour la remise en état ce de navire, explique : " Je suis ravi d’avoir participé à la rénovation du Vetyver 6. Cela m'a permis de me former au fonctionnement et à la maintenance de tous les équipements montés sur un bateau : propulsion, énergie, production de froid. J'ai pu travailler sous la conduite de techniciens expérimentés. Cela me donne envie de continuer à progresser dans la mécanique navale. "

Quant à Navirep (prestataire plastique), Patrice Grondin, gérant de la société souligne : " L'activité pêche constitue une part importante du chiffre d'affaire de Navirep qui emploie 4 salariés au Port. Un projet comme la rénovation du Vetyver 6 nous assure une charge de travail importante. Contrairement aux interventions habituelles qui sont en général des urgences à traiter le plus rapidement possible, les travaux réalisés pour le Vetyver 6 nous ont permis de lisser notre activité sur l'année 2017/2018. Ce type de projet nous permet aussi d'entretenir le savoir-faire de nos équipes et de nous adapter à l'évolution des normes en vigueur dans l'industrie nautique. "

Avec une capacité de pêche de 100 T, le Vétyver 6 a permis de créer 8 emplois indirects supplémentaires à la Réunion. Ces postes sont liés d’une part à la maintenance et la logistique navale, et d’autre part à la débarque et la découpe des poissons dans les usines du groupe.

C’est déjà la seconde remise à neuf d’un bateau réalisée par Reunimer grâce aux équipes de sa filiale l’Armement Enez Peche et de prestataires locaux, créant ainsi de la valeur et des emplois à la Réunion. Cette démarche confirme ainsi l’engagement de Reunimer de favoriser le développement du marché du travail et de l’économie locale à La Réunion.