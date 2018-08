Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 14 heures

Il fait frais et même froid parfois. Cela vous incommode, vous en avez assez d'être emmitouflés dans les couettes et les pulls ? Prenez votre mal en patience, cela en vaut la peine. Car les températures fraîches ont une bonne influence sur les arbres fruitiers en général et sur les manguiers en particulier. "Stressés" par la baisse du mercure, les arbres se dépêchent de fleurir. Massivement. Et qui dit fleurs en quantité, dit mangues en quantité. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Même Patrick Serveaux, arboriculteur au Port, n'avait jamais vu ça !

Il fait frais et même froid parfois. Cela vous incommode, vous en avez assez d'être emmitouflés dans les couettes et les pulls ? Prenez votre mal en patience, cela en vaut la peine. Car les températures fraîches ont une bonne influence sur les arbres fruitiers en général et sur les manguiers en particulier. "Stressés" par la baisse du mercure, les arbres se dépêchent de fleurir. Massivement. Et qui dit fleurs en quantité, dit mangues en quantité. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Même Patrick Serveaux, arboriculteur au Port, n'avait jamais vu ça !