Publié il y a 2 heures / Actualisé le Vendredi 17 Août à 12H32

L'institut universitaire et technologique (IUT) de Saint-Pierre accueillera le startup weekend 2018 les 14,15 et 16 septembre prochain. Le Startupweekend a pour objectif de promouvoir l'innovation et l'entrepreunariat et permet de rassembler en un même lieu pour un week-end des porteurs de projet et des personnes qui souhaitent apporter leurs compétences. Pendant 54 heures, les participants se feront accompagnés par des "coachs" expérimentés pour créer un business model innovant. Trois jours d'échanges, de rencontres, de partages, de convivialité et de dynamisme.

