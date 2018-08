Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 17 Août à 16H37

L'Office de Tourisme de Maurice lance I love Maurice, une opération pour "lever les freins au voyage des Réunionnais et faciliter leur venue sur l'île soeur" indique ce vendredi 17 août 2018 la MTPA (office de de tourisme de l'Ile Maurice. En partenariat avec Air Mauritius et les agences de voyages, I love Maurice proposera jusqu'au 10 octobre des billets aller-retour à 179 euros à condition de séjourner à Maurice entre 2 et 7 nuits. "Durant cette période, ils pourront également bénéficier de packages vols+séjour à des prix exceptionnels et s'octroyer ainsi des mini vacances en dehors de la haute saison" note l'office du tourisme dont nous publions le communiqué ci-dessous

