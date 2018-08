Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Sur sa page Facebook, l'association Tamij Sangam en appelle à la solidarité des Réunionnais face à la catastrophe que subit l'Inde.La région de Kerala est actuellement sous les flots et les inondations ont déjà fait plus de 300 morts. Aussi, des milliers de personnes sont sinistrés et réfugiés dans des camps. L'association transmet les coordonnées du compte bancaire mis en place par le gouvernement indien pour venir en aide population. 300 000 personnes sont déplacées et les dégâts sont pour l'instant chiffrés à plus e deux milliards de dollars. (photo AFP du 18 août 2018)

