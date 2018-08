Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne d'information BFMTV, le président de La République, Emmanuel Macron avoue être originaire de l'île de La Réunion, plus précisément du quartier de Ravine Blanche à Saint-Pierre. Le président déclare même que lorsqu'il était enfant, il avait un sobriquet "tifigure tang". Dans cette interview, on apprend aussi qu'il a fait ses études au lycée de Roche maigre à Saint-Louis et qu'il a obtenu un CAP en structure métallique. Sans parler des préférences culinaires du chef de l'Etat, carry tang et le guêpe, des "traditions locales". Gard sa, rir in bon cou.P.S. : ceci est une parodie.

