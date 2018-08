Elisa Coeuru a pris ses fonctions de Directrice générale de Total Réunion le 15 août 2018. Elle succède à Létitia Fraysse, qui, après trois années à la tête de la filiale, a été appelée à occuper de nouvelles fonctions au sein du groupe Total.

Forte d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans au sein du Groupe, Elisa Cœuru mettra ses compétences et son expertise du milieu de la distribution pétrolière au service de Total Réunion. Elle se réjouit des nouvelles responsabilités qui lui sont aujourd’hui confiées. " Derrière Total Réunion, ce sont des hommes et des femmes engagés qui, chaque jour, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour faire progresser, en toute sécurité, l’offre de produits et services proposée aux clients particuliers et professionnels. Je suis fière de poursuivre à leurs côtés l’aventure initiée par mes prédécesseurs, que ce soit en matière de transition énergétique avec la solarisation des sites, de transformation digitale avec l’application de géolocalisation de notre réseau de stations-service, la vente de cartes professionnelles en ligne ou encore le renforcement des partenariats Lubrifiants. Nous poursuivrons également nos actions et notre engagement auprès des Réunionnais en matière de sécurité routière, d’éducation et d’accès à l’emploi. " souligne Elisa Cœuru.

Elisa Cœuru a débuté sa carrière en 2004 à la Raffinerie de Normandie en tant que Responsable communication interne et externe du Projet DHC (Hydrocraqueur de distillats). En 2007, elle devient Chef de service Productions, Manifestations et Images pour la Direction de la communication de la branche Raffinage & Marketing. Elle intègre en 2011 la Direction France de la branche Marketing & Services, au sein de la Division Carburants Professionnels, où elle encadrera le service Ventes Générales et Relations Clients dédié aux grands-comptes.

Directrice des ventes France pour les Lubrifiants Entreprises depuis 2015, Elisa Coeuru a été nommée Directrice générale de Total Réunion le 15 août 2018.