A croire que le brouillard n'est pas près de se dissiper autour de la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup. L'université de la Réunion a dressé un bilan très positif de la phase initiale du dispositif mi juillet dernier " toutes les demandes effectuées par le biais de Parcoursup ont été honorées " se galvanisait le vice président du conseil d'administration en charge de la formation et de la vie universitaire. Mais depuis cette date, à la Réunion, aucune information ne filtre.

La 1ère partie de la phase complémentaire est déjà bien entamée (elle se termine le 5 septembre prochain ) et aucun moyen de savoir combien d’étudiants réunionnais se trouvent encore sans affectation. Le rectorat ne communique pas. Alors que dans le même temps, des chiffres nationaux sont sortis : ils seraient 66 000 jeunes sur tout le territoire encore sans affectation.

Finalement, lorsque le sujet est abordé avec le recteur, on ne peut pas dire que la réponse est très claire. Vêlayoudom Marimoutou joue sur les mots " il n’y a pas d’étudiants hors affectation, ils sont en attente " et quand on l’écoute, on dirait même que ces étudiants ont choisi délibérément d’être sur liste d’attente !

Le recteur affirme aussi qu’il y a plus d’offres de places que de demandes dans l’Académie. C’est un fait. Cependant, certaines filières sont saturées, d'autres délaissées. Certains étudiants trouveront peut-être finalement une place mais ce sera plus par défaut que par envie.

