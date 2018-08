Le Groupement de Défense Sanitaire de la Réunion organise à l'Espace Tamarun ( Saline-les-Bains) les 5 et 6 septembre 2018 les premiers Etats Généraux de la santé animale. Un colloque auquel sont invités les éleveurs locaux, les vétérinaires, les élus mais aussi les consommateurs. Des spécialistes reconnus animeront les débats qui visent à élaborer une stratégie commune entre les acteurs du monde agricole pour trouver une solution aux problèmes sanitaires posés par les mouches-boeufs, les tiques et les moucherons piqueurs.

Les bonnes idées naissent souvent par hasard. C’est le cas de ces premiers Etats Généraux de la Santé Animale. L’année dernière, au hasard de la visite du Dr Gérard Duvallet, un spécialiste reconnu des tiques et vétérinaire installé en Nouvelle-Calédonie, l’idée a germé : organiser un colloque, réunir spécialistes et acteurs du monde agricole pour réfléchir collectivement à un problème qui affecte La Réunion, celui des insectes vecteurs de maladies pour les bovins. Et travailler sur solutions qui pourraient être mises en place.

" Pour le problème de la leucose bovine, par exemple, on pourrait envisager de changer de race de bovin. Les races élevées à la Réunion viennent essentiellement de la métropole et sont très sensibles aux tiques. On pourrait envisager de se tourner vers des races différentes, venues des Iles Vierges par exemple, ou tout simplement une race péi. Il y a des solutions, mais le débat doit être collectif et la stratégie doit être adoptée collectivement ", explique Ann Dernburg, vétérinaire conseil au Groupement de Défense Sanitaire de la Réunion (GDS).

Un problème local, des solutions locales

Changer de race bovine pour une moins sensible aux tiques et une piste à creuser. Mais il y a aussi d’autres sujets de débats, comme les moyens possibles pour affaiblir les vecteurs que sont les mouches, les tiques et les moucherons piqueurs, qui sont à l’origine de maladies comme l’anaplasmose, la leucose bovine enzootique ou la babésiose chez les bovins.

" Ne rêvons pas, explique Ann Dernburg, nous ne parviendrons pas à éliminer ces vecteurs. En Nouvelle-Calédonie, les Etats-Unis, qui avaient importé la tique au moment de la dernière guerre, ont dépensé des milliards de dollars pour éradiquer la tique du territoire, et ils n’y sont pas parvenus. A Porto Rico, en Martinique et en Guadeloupe, non plus. Le but n’est pas de les éradiquer mais de voir quelle stratégie commune nous pouvons mettre en place pour affaiblir ces vecteurs, diminuer leur nombre et donc le nombre d’animaux malades. "

Pour animer les débats, le GDS a donc fait appel à des spécialistes reconnus, qui seront tous épaulés par un technicien du GDS lors des débats. " A partir d’une problématique locale, avec l’aide des acteurs locaux, nous voulons trouver des solutions locales ", soutient Ann Dernburg.

Une campagne antivectorielle à lancer

Les maires et les conseillers généraux ont été invités à participer aux débats. Viendront, viendront pas ? L’histoire le dira. Mais notre interlocutrice avoue rêver du moment où les communes décideront collectivement de soutenir cet effort vétérinaire de lutte contre les arthropodes vecteurs de maladies chez les bovins : " Pourquoi ne pas décréter sur l’île une période de lutte contre les mouches et les tiques, les communes et leurs partenaires mettant les moyens nécessaires, comme cela se fait pour lutter contre la dengue ou pour dératiser ? ", conclut Ann Dernburg.

Les débats auront lieu les 5 et 6 septembre à l’espace Tamarun à La Saline les Bains. Les consommateurs sont aussi invités à participer à la rencontre. L’entrée est gratuite mais l’inscription, obligatoire, doit être enregistrée dès à présent, soit sur le site du GDS (www.GDS974.com) soit auprès de l’accueil (tél. 0262 27 54 07).

www.ipreunion.com