Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 minutes

La Réunion ira bien aux Jeux des Îles 2019 à l'île Maurice. Ce lundi 20 août 2018, le Cros (comité régional olympique et sportif) a réuni toutes les ligues de sports de l'île à la maison régionale des sports. Il s'agissait de déterminer si les athlètes réunionnais iraient ou non aux prochains Jeux des Îles à l'îIe Maurice. Le départ des athlètes réunionnais étaient compromis à cause de difficultés budgétaires. Le Cros était dans le doute concernant le versement des subventions. Les trois financeurs que sont l'Etat, la Région et le Département ont finalement réussi à trouver les fonds qui permettront à la délégation réunionnaise de participer à l'édition 2019 des Jeux des Îles.

La Réunion ira bien aux Jeux des Îles 2019 à l'île Maurice. Ce lundi 20 août 2018, le Cros (comité régional olympique et sportif) a réuni toutes les ligues de sports de l'île à la maison régionale des sports. Il s'agissait de déterminer si les athlètes réunionnais iraient ou non aux prochains Jeux des Îles à l'îIe Maurice. Le départ des athlètes réunionnais étaient compromis à cause de difficultés budgétaires. Le Cros était dans le doute concernant le versement des subventions. Les trois financeurs que sont l'Etat, la Région et le Département ont finalement réussi à trouver les fonds qui permettront à la délégation réunionnaise de participer à l'édition 2019 des Jeux des Îles.