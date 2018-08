Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Compte tenu des travaux de nettoyage qui doivent être achevés lundi et mardi, et soucieux de garantir un accueil de qualité pour les enfants et leurs parents, le maire de Saint-Benoît, en concertation avec le Rectorat, a pris la décision de reporter la rentrée des élèves de la nouvelle école Denise Salaï au jeudi 23 août 2018. Conscient de la gêne occasionnée par ce report, le maire remercie les parents pour leur aimable compréhension.

