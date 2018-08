Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 17 Août à 16H15

A l'occasion des " Journées de l'industrie électrique EDF " le samedi 29 septembre 2018, les agents de la centrale hydraulique de Rivière de l'Est et de la ferme photovoltaïque de la Roseraye de Sainte Rose proposent de découvrir comment se fabrique l'électricité. L'entrée est gratuite. "Une belle leçon de technologie et de sciences physiques en direct, ludique et instructive, pour les marmailles" explique EDF

