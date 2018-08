BONJOUR. Voici les titres développés ce mardi 21 août 2018 :



- Le petit-déjeuner des enfants c'est l'affaire des parents

- Trois réunionnaises participeront au championnat d'Europe Master de natation en Slovénie

- La Cité des Arts lève le rideau sur sa nouvelle saison

- La Réunion ira bien aux Jeux des Îles

- La pa météo France la di, sé zot i di : moins de nuages

Le petit-déjeuner des enfants c'est l'affaire des parents

Avec la rentrée scolaire, les enfants reprennent les routines du matin et parmi elles figurent le petit-déjeuner. Un rituel matinal souvent négligé, insuffisant ou trop sucré. Durant la matinée à l'école les enfants prennent un goûter, une habitude qui révèle presque de la tradition et qui est parfois même plébiscité par les communes. Le nutritionniste Fridor Funteu crie au contresens, dans un département où " l'obésité est un fléau ". Pour lui, cette collation qui n'existe pas en hexagone " devrait être supprimée ". L'enfant doit simplement prendre un vrai petit-déjeuner, complet et " cela relève de la responsabilité des parents ".

Trois réunionnaises participeront au championnat d'Europe Master de natation en Slovénie

Nathalie Kubicek, Sylvie Duchesnoy et Agnès Fontaine se sont connues dans les bassins de leur club, le NSDR (Natation Saint-Denis Réunion) il y a déjà dix ans. Passionnées par cette discipline, elle se sont lancées un défi l'année dernière : participer au championnat d'Europe Master de natation. Leur persévérance a payé, elles ont réussi à atteindre les temps pour pouvoir s'inscrire à cette compétition internationale. Du 02 au 07 septembre prochain, elles s'élanceront dans les bassins de Kranj et se frotteront aux meilleurs amateurs européens.

La Cité des Arts lève le rideau sur sa nouvelle saison

La saison 6 de La Cité des Arts à Saint-Denis sera marquée par des temps forts, en accès libre, qui rythmeront une programmation riche en surprises. La saison, autour des artistes associés, s'annonce intense et éclectique, associant arts plastiques, nouvelles technologies et chorégraphie. Le Maloya, la musique électronique et la danse péi ainsi que les arts du cirque tiennent une place de choix dans la programmation de cette sixième saison. Qui a prévu deux soirées Cité by night plutôt bien relevées.

La Réunion ira bien aux Jeux des Îles

La Réunion ira bien aux Jeux des Îles 2019 à l'île Maurice. Ce lundi 20 août 2018, le Cros (comité régional olympique et sportif) a réuni toutes les ligues de sports de l'île à la maison régionale des sports. Il s'agissait de déterminer si les athlètes réunionnais iraient ou non aux prochains Jeux des Îles à l'îIe Maurice. Le départ des athlètes réunionnais étaient compromis à cause de difficultés budgétaires. Le Cros était dans le doute concernant le versement des subventions. Les trois financeurs que sont l'Etat, la Région et le Département ont finalement réussi à trouver les fonds qui permettront à la délégation réunionnaise de participer à l'édition 2019 des Jeux des Îles.

La pa météo France la di, sé zot i di : moins de nuages

Matante Rosina prévient que le ciel sera toujours gris et maussade pour ce mardi 21 août, mais l'Ouest comme à son habitude restera ensoleillé. Attention, pourtant, les nuages provoqueront des averses surtout dans l'Est et la côte Sud. Tout de même matante Rosina assure que le ciel sera moins nuageux qu'hier. Quel temps fait-il chez vous ?