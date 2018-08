Soumise depuis début mai à des séismes à répétition, Mayotte continue d'être secouée mais moins fréquemment ont annoncé ce lundi 20 aoput 201#8 la Préfecture et Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Depuis le 10 mai Mayotte est touchée par une série de séismes, plus de 1400 micro-secousses dont plus de 20 de magnitude supérieure à 5 suscitent peur et angoisse dans la population.

Après une forte intensité en mai et en juin, la situation semble s’être atténuée mais le BRGM et la Préfecture ont que annoncé que "même si cette période est plutôt calme, l’essaim est toujours en cours et reste sous surveillance".

Cette très forte activité sismique reste un phénomène tout à fait inédit pour ce territoire jusqu'ici classé en niveau 3 de sismicité (modérée). En cause, selon le BRGM, une activité tectonique avec "une composante volcanique potentielle" dont l'épicentre est situé à environ 50 km à l'est de Mamoudzou.

