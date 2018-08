Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Matante Rosina prévient que le ciel sera toujours gris et maussade pour ce mardi 21 août, mais l'Ouest comme à son habitude restera ensoleillé. Attention, pourtant, les nuages provoqueront des averses surtout dans l'Est et la côte Sud. Tout de même matante Rosina assure que le ciel sera moins nuageux qu'hier. Quel temps fait-il chez vous ?

Matante Rosina prévient que le ciel sera toujours gris et maussade pour ce mardi 21 août, mais l'Ouest comme à son habitude restera ensoleillé. Attention, pourtant, les nuages provoqueront des averses surtout dans l'Est et la côte Sud. Tout de même matante Rosina assure que le ciel sera moins nuageux qu'hier. Quel temps fait-il chez vous ?