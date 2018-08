Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

L'arrêté municipal interdisant les manifestations aux abords de la Bobine et autorisant ce restaurant à organiser des soirées musicales le jeudi soir jusqu'à 22h a pris fin ce lundi 20 août à minuit. Le Collectif de défense du domaine public maritime (CDDPM) interpelle dès ce mardi 21 août les élus et la sous-préfecture de Saint-Paul sur la légalité de cet arrêté désormais caduc et sur la légitimité des poursuites engagées contre des membres ou sympathisants du CDDPM suite aux manifestations.

