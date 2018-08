Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Matante Rosina est sûr de ce qu'elle dit : il y aura des averses dans l'est ce mercredi matin 22 août 2018 et il fera beau dans l'ouest. L'après-midi ce sera l'inverse : gris dans l'ouest, bleu dans l'est. Matante Rosina a-t-elle vu juste ? Dites-nous tout

