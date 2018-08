Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 15 minutes

En guerre ouverte contre les pollueurs et ceux qui laissent faire, Band Cochon vient de poster sur les réseaux sociaux un nouveau message choc. Cette fois le post dénonciateur prend des allures de cartons d'invitation à une "dengue party" et promet "tous les jours de nouveaux lieux de rendez-vous". L'invitation est illustrée par quatre images de dépôts sauvages de déchets en pleine nature...et en pleine période de lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue. Fidèle à son habitude Band Cochon ne fait pas dans la dentelle et s'exclame : "depuis des décennies on pulvérise, on nettoie, on sensibilise #GrosBudgets #Dépenses Et on s'étonne lors des épidémies ? Faudrait peut-être changer la méthode #Verbalisation #Pollueur"

