Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Le climat semblait au beau fixe entre Run Odysséa et la Ligue contre le cancer. Une idylle vieille de 10 ans qui se concrétise chaque année par une manifestation incontournable : la course Run Odysséa, à l'Etang-Salé en novembre. Un partenariat certes, non officiel, mais bien ancré. A tel point que dans l'esprit d'une majorité de réunionnais, les deux entités n'en font qu'une. En fait, c'est Run Odyssée qui est aux manettes et ce, depuis le départ. La Ligue contre le cancer est un partenaire historique du dispositif. Les quatre première années, elle était d'ailleurs le seul bénéficiaire des dons de Run Odysséa. Aujourd'hui, selon une information de Réunion 1ere ensuite confirmée à Imaz Press,la romance entre les deux institutions est terminée. depuis plusieurs mois déjà, un désaccord profond les oppose. Le point de discorde : une convention.

