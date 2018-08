Lors du Conseil des Ministres de ce mercredi 22 août, Martine Ladoucette, 58 ans, directrice du CHU de Nîmes (Gard), a été nommée Directrice de l'ARS Océan Indien en remplacement de François Maury. Elle prendra ses fonctions le 3 septembre.

Titulaire d'une maîtrise de droit public, diplômée de l'institut d'études politiques (IEP) de Paris et de l'École nationale de santé publique (ENSP, 22e promotion), Martine Ladoucette a dirigé de septembre 2011 à septembre 2014 le groupe hospitalier de l'Est-francilien avant de rejoindre le CHU de Nîmes. Auparavant, de 2006 à 2011, elle a été directrice du CH Simone-Veil, né en 1998 de la fusion des hôpitaux d'Eaubonne et de Montmorency (Val-d'Oise), après avoir dirigé de juillet 2003 à 2006 l'établissement public de santé Perray-Vaucluse à Épinay-sur-Orge (Essonne).

Son arrivée à Nîmes, en 2014, avait provoqué une levée de boucliers. En effet, le choix du ministère des Affaires sociales et de la Santé de retenir la candidature de Martine Ladoucette n'était pas celui de la Commission médicale d'établissement (CME) et des élus locaux, qui avaient pourtant fait connaître leurs candidats favoris au ministère. S'en était suivi quelques semaines de tensions. Quatre ans plus tard, l'arrivée de Martine Ladoucette à La Réunion devrait être moins animée. Elle succède à François Maury dont la gouvernance dans l'Océan Indien, depuis août 2014, a été rythmée par quelques polémiques.

L'arrivée de Martine Ladoucette devrait être suivie rapidement par celle d'un directeur général adjoint, dont le nom n'est pas encore connu. En effet, à la mi-mai 2018, la ministre des outre-mer, Annick Girardin, avait annoncé le plan gouvernemental visant à remettre à niveau l'offre de soins à Mayotte et l'ouverture de la nouvelle Agence régionale de santé Mayotte pour début 2020. Dans cette perspective de la disparition de l'ARS Océan Indien en 2020 au profit de deux entités distinctes, ARS Mayotte et ARS Réunion, une offre de poste a été publiée à la mi-juillet 2018 pour recruter le futur directeur préfigurateur de l'ARS Mayotte. La fiche de poste évoque une prise de fonction au 1er septembre 2018.

ml/www.ipreunion.com