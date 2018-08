BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 22 août 2018



Le torchon brûle entre la Ligue contre le cancer et Run Odysséa

Le climat semblait au beau fixe entre Run Odysséa et la Ligue contre le cancer. Une idylle vieille de 10 ans qui se concrétise chaque année par une manifestation incontournable : la course Run Odysséa, à l'Etang-Salé en novembre. Un partenariat certes, non officiel, mais bien ancré. A tel point que dans l'esprit d'une majorité de réunionnais, les deux entités n'en font qu'une. En fait, c'est Run Odysséa qui est aux manettes et ce, depuis le départ. La Ligue contre le cancer est un partenaire historique du dispositif. Les quatre première années, elle était d'ailleurs l'unique bénéficiaire des dons de Run Odysséa. Aujourd'hui la romance entre les deux institution est terminée car depuis plusieurs mois déjà, un désaccord profond les oppose. Le point de discorde : une convention.

Suicide des adolescents : un drame pas toujours évitable

L'émotion est vive dans les établissements de santé mentale à La Réunion suite au suicide samedi 18 août d'une jeune fille de 16 ans, hospitalisée pour dépression à la Clinique des Flamboyants. Selon les statistiques, 3% des adolescents de 17 ans ont fait une tentative de suicide. Des procédures d'encadrement ont été clairement posées par la Haute Autorité de Santé pour tenter d'éviter ces drames.

Saint-Paul - Une conférence sur l'esclavage et les inégalités sociales

"De la servitude à l'esclavage : la genèse des inégalités sociales" est le titre de la conférence animée par le professeur d'histoire, Bruno Calas, ce mercredi 29 août 2018 à partir de 18 heures 30 à Lespas culturel Leconte-de-Lisle de Saint-Paul. Organisée par la Ville saint-pauloise et l'association Les amis de l'Université de La Réunion "cette conférence s'inscrit dans un contexte particulier avec la célébration du 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, célébré dans l'île mais aussi et surtout dans la commune saint-pauloise" commente la mairie de Saint-Paul

L'épidémie de dengue se maintient malgré l'hiver. 32 nouveaux cas en une semaine

Entre le 6 et le 12 août, 32 nouveaux cas de dengue ont été diagnostiqués. La persistance du virus pendant l'hiver fait craindre une épidémie d'ampleur au cours de l'été austral. D'où l'importance de mettre en oeuvre les recommandations pour lutter contre les moustiques. 6476 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l'année, dont 138 ont conduit à une hospitalisation et 427 cas à un passage aux urgences. On dénombre trois décès dont deux directement liés à la dengue.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre nuages et soleil

Matante Rosina est sûr de ce qu'elle dit : il y aura des averses dans l'est ce mercredi matin 22 août 2018 et il fera beau dans l'ouest. L'après-midi ce sera l'inverse : gris dans l'ouest, bleu dans l'est. Matante Rosina a-t-elle vu juste ? Dites-nous tout