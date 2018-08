Le Tribunal pour enfants de Saint-Denis a condamné mercredi 22 août un adolescent de 16 ans à dix ans de prison pour les coups mortels portés à une gramoune de 85 ans, Solange Rivière, lors d'un cambriolage. Il venait alors de fêter ses 13 ans. Les faits s'étaient déroulés dans un quartier populaire de Saint-Denis, aux Lataniers. L'adolescent avait opéré en plein jour. Surpris par la gramoune, il lui avait porté des coups, qui ont été fatals.

Des empreintes digitales avaient été relevées sur un meuble ainsi que l'ADN du prévenu sous les ongles de la victime. Mais il a fallu attendre une année pour que les traces relevées concordent avec un suspect interpellé pour un délit.

En garde à vue, l'adolescent avait alors avoué le crime, se disant "hanté par ce souvenir". Le procureur avait requis 8 années d'emprisonnement mais les juges sont allés plus loin, le condamnant à dix ans.

Décrit comme immature et manquant d'empathie pour sa victime et sa famille, selon les analyses des experts psychiatre et psychologue, l'adolescent, aujourd'hui âgé de 16 ans, n'a apparemment pas su convaincre ses juges de la prise de conscience de la gravité de ses actes.

L'adolscent risquait jusqu'à 20 ans d'enfermement. Comme tout condamné, l'adolescent a dix jours pour faire appel, s'il le juge utile.

ml/www.ipreunion.com