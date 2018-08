Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

A la suite d'un accident qui s'est produit sur le pont de la Rivière des Galets en milieu de journée de gros embouteillages se sont formés dans le sens Savanna - La Possession. Alors que le véhicule en cause dans l'accident a été dégagé et ne gêne plus la circulation, plusieurs kilomètres de bouchons étaient signalés en début d'après-midi.

