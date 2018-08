A l'occasion d'une tournée en métropole et dans les départements d'outre-mer de leurs deux secrétaires nationaux, Marie-Jo Hugonnot et Christophe Auvray, le Snetaa-Force Ouvrière a tenu une conférence de presse mercredi 22 août. Réforme, loi pour la liberté de choisir son avenir, apprentissage... le premier syndicat de l'enseignement professionnel s'inquiète notamment de la mise-en-place des campus des métiers.

Réuni ce mercredi à l’Union Départementale FO (Force Ouvrière) à Saint-Denis, le Snetaa FO (Syndicat national de l'enseignement technique action autonome) s’est élevé contre la réforme de la voie professionnelle voulue par le ministre de l’Eduction nationale Jean-Michel Blanquer. Une mesure en particulier inquiète, celle de la mise-en-place des campus de métier. Conçus avec les régions, ceux-ci réunissent dans un même lieu, un lycée professionnel, un centre de formation des apprentis (CFA), un internat, des établissements supérieurs, des incubateurs d’entreprises…

Des structures qui selon Marie-Laure Adam, secrétaire académique " ne répondent pas aux besoins des jeunes afin d’obtenir un travail un jour. " Premier point soulevé, le problème de la mobilité des jeunes réunionnais. " Si un élève veut faire du secrétariat, qu’il puisse le faire autant à Saint-Benoît, à Saint-Denis qu’ à Saint-Pierre. Le campus des métiers favorisera également la mixité des parcours, " On va se retrouver avec des classes où on aura des élèves de l’enseignement initial et de l’apprentissage. " Une mise en concurrence qui est une " grosse erreur, pas favorable à la réussite des élèves. " Pour résumé, Marie-Laure Adam déplore que ces structures seront " plutôt un moyen de former des futurs chômeurs. C’est très élitiste. "

Un manque de recul

De manière générale, impossible de savoir si la réforme de la voie professionnelle permettra de faire baisser le taux de chômage. Pour Marie-Jo Hugonnot, secrétaire nationale en visite à La Réunion, " l’objectif est quand même d’incérer les gens à long terme et non à court terme. Si l’objectif c’est d’ouvrir de l’apprentissage pour avoir moins de chômeurs et donc avoir momentanément des chiffres qui correspondent mieux à ce qu’on attend : non, ce n’est pas le rôle de l’éducation nationale. "





A La Réunion, le taux de chômage chez les jeunes reste très élevé, il était de 43% chez les jeunes de 15 à 29 ans l’année dernière.

En vue des élections de novembre-décembre, Marie-Jo Hugonnot et Christophe Auvray secrétaires nationaux du Snetaa FO sont en tournée dans les académies des départements d’Outre-mer et de métropole. A La Réunion, ils visiteront dans les jours suivant plusieurs établissements :

- Jeudi 23 Août : Lycée professionnel LEPERVANCHE de 8h30 à 10h00

Lycée professionnel LACAZE de 11h00 à 12h30

Lycée professionnelPATU de 14h30 à 16h30

- Vendredi 24 Août: Lycée professionnel LANGEVIN de 8h30 à 10h00

Lycée professionnel de MAHY de 11h00 à 12h30

Lycée professionnel SCHOELCHER de 14h30 à 16h00