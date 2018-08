"Les événements festifs organisés de manière hebdomadaire et nocturne par le restaurant la Bobine et de nature à troubler la tranquillité publique sont désormais interdits" annonce la mairie de Saint-Paul dans un arrêté municipal qu'elle a pris ce jeudi 23 août 2018. Le précédent arrêté interdisant ces soirées était arrivé à terme ce lundi. Il est désormais prolongé

Dans son arrêté la mairie rappelle que le tribunal administratif a suspendu les autorisations d'occupation temporaire du domaine public (DPM) maritime précedemment données à six restaraurants de plage dont la Bobine. Elle note aussi que plusieurs structures dont le collectif de défense du DPM lui ont adressé de courriers demandant la fermeture de ces établissements et que des "appels à rassemblements et manifestations (sont) parus dans les médias".

La mairie de Saint-Paul constate ensuite que "des évènements festifs continuent à se dérouler de manière hebdomadaire au sein du restaurant la Bobine" et que "dans le contexte actuel, la tenue de tels évènements festifs est de nature à renforcer les tensions existantes et à causer des troubles graves à l’ordre public, pouvant se traduire par une réponse violente et des réactions exacerbées de la part de personnes mal intentionnées".

Compte tenu de ces éléments, la mairie Saint-pauloise estime qu’aucune mesure autre que l’interdiction de ces manifestations festives n’est de nature à faire obstacle aux dangers" est interdit donc toutes les soirées "festives et nocturnes" à la Bobine.

Cette interdiction est le dernier épisode en date du bras de fer engagé entre les paillotes et leurs opposants.

