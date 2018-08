Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 9 heures

Depuis que le couperet est tombé fin décembre dernier, les acteurs du secteur du BTP ne cessent d'alerter l'opinion publique. La fin de l'APL Accession fragilise encore un peu plus la filière. C'est ce que disaient les syndicats patronal et salariés lors d'une réunion à ce sujet il y a deux semaines : " nous parlons d'une situation d'urgence, si rien n'est fait, fin octobre, il n'y a plus de travail ".

Et leur message a été entendu. Ce jeudi 23 août 2018, les représentants syndicaux de patrons et de salariés accompagné de la députée Huguette Bello ont été reçus par le directeur de la DEAL. Tous ont planché sur la recherche d'une solution.

