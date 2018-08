Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le fond du pilon n'est opas très clair et Matante Rosina a eu du mal à se décider. Elle a fini par trancher ; ce vendredi 24 août 2018 il fera beau et sec le matin, humide et un peu frais l'après-midi. Dites nous si ces prévisions sont vraies du coté de chez vous

