C'était un événement créé et organisé par des militaires, une course incontournable à la Réunion. C'était aussi une mécanique assez lourde. A l'époque, les militaires avaient fini par abandonner le projet. Faute de repreneur, la course s'est éteinte.

En octobre dernier, les pompiers se sont lancés un défi : faire revivre cette le tour de l'île pédestre en relais. Un projet ambitieux et difficile à remettre en route.

