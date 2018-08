Une délégation du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera sur l'île du 26 au 28 août prochain. Les représentants parmi lesquels figurent Thierry Terret et les médaillés Emmeline Ndongue et Daniel Narcisse, se rendront dans plusieurs établissements scolaires afin de présenter aux plus jeunes le projet Paris 2024.

Si le COJO a choisi La Réunion pour faire sa rentrée, ce n’est pas uniquement parce que le calendrier collait bien. " Paris 2024 a envie d’être présent sur tous les territoires, explique Emmeline Ndongue, basketteuse médaillée d’argent aux Jeux de Londres 2012. Nous voulons emmener tout le monde avec nous et laisser cet héritage fort qui ira bien au delà des semaines de jeux. " La sportive, également cheffe de projet éducation au Comité sera accompagnée dans ce déplacement par Thierry Terret, délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques au ministère de l’éducation nationale. Leur programme : présenter aux plus jeunes le sport et ses valeurs. Une mission essentielle pour la sportive, " L’éducation par le sport m’a permis de grandir et de m’épanouir " raconte Emmeline Ndongue.

Entre le lundi 27 et le mardi 28 août, la délégation se rendra donc dans deux écoles primaires et deux collèges de l’île. " Combiner l’éducation nationale et l’éducation sportive à travers les valeurs donne toujours quelque chose de très positif, " poursuit la médaillée olympique.

Des visites qui mêleront donc des discussions et des débats avec des pratiques sportives. Pour cette partie, Emmeline Ndongue et Thierry Terret seront accompagnés de plusieurs sportifs réunionnais ayant participé aux JO : la gymnaste Elvire Teza, le nageur Franck Schott, les athlètes Jean-Luc Prianon et Jean Mayer, et Daniel Narcisse, double champion olympique de handball à Pékin 2008 et Londres 2012. Ce dernier aura d’ailleurs l’occasion de retourner dans les écoles qui l’ont vu grandir. " Il pourra sûrement rencontrer d’anciens professeurs, poursuit la basketteuse, témoigner de son expérience aux plus jeunes. "

Ce n'est pas la première fois qu'Ecole et sport sont réunis. En septembre 2017, lorsque la ville de Paris allait être officiellement déclarée ville organisatrice, plusieurs athlètes réunionnais de différentes disciplines sportives ayant participé au JO s’étaient réunis au Vélodrome de Champ-Fleuri. Discussions avec les enfants, démonstrations, jeux, l’ambiance était déjà bien présente. Regardez :

#JO2024 #Paris2024 Franck Schott, l'un des seuls nageurs réunionnais à avoir participé aux JO, répond aux questions des marmailles pic.twitter.com/lTqtiGlyAd — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 13 septembre 2017

Lire aussi => La Réunion attend l'attribution des Jeux Olympiques

Ce n’est pas étonnant car La Réunion a toujours été très bien représentée lors de ce grand événement sportif. Rien qu’aux derniers JO de Rio en 2016, sept athlètes portaient les couleurs de l’île : Cindy Billaud pour les 100 mètres haies, Marine Boyer et Loan His en gymnastique, Noé Delpech en voile, Jennifer Galais pour le sprint 100 et 200 mètres, , Daniel Narcisse en handball et Laetitia Payet pour le judo.

Programme détaillé de la délégation :

LUNDI 27 AOÛT 2018

9h30 Réunion de travail au rectorat sur la mise en œuvre des mesures du programme de promotion de la pratique sportive chez les jeunes et de mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs de l'Olympisme.

10h45 Réunion de travail à l’université de La Réunion.

14h30 Visite au collège Michel Debré (5 rue du Collège – 23e km - La Plaine des Cafres) :

- Accueil par le principal. Présentation du projet " Génération 2024 " du collège. Témoignages d’élèves sur leur vécu.

- Elvire Teza, Jean-Luc Prianon et Jean Mayer seront présents pour répondre aux questions des élèves et de leurs parents. Table ronde avec les élèves et des parents sur le thème des valeurs de l’olympisme et leurs convergences avec celles apprises par l’élève futur citoyen.

MARDI 28 AOÛT 2018

8h45 Visite à l’école Jean-Luc Daly-Eraya ( 175 chemin du tour des roches à Saint-Paul) :

Présentation par des élèves de deux actions : " Les jeux de l’ULIS " et le projet Natation.

13h15 Visite avec Daniel Narcisse au collège Les Alizés (70 avenue Joseph Bédier à Saint-Denis)

- Séquence d’EPS et échanges avec les élèves.

- Cette visite est l’occasion pour Daniel Narcisse de revenir dans l’établissement où il a été scolarisé.

14h30 Visite avec Daniel Narcisse à l’école catholique Sainte Clotilde (45 avenue Desbassyns à Saint-Denis)

- Séquence d’EPS et échanges avec les élèves et les enseignants de l’école dans laquelle Daniel Narcisse a fait sa scolarité primaire.