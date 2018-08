BONJOUR -Voici les titres développés ce vendredi matin 24 août 2018



Paris 2024 : Une délégation en visite à La Réunion

Une délégation du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera sur l'île du 26 au 28 août prochain. Les représentants parmi lesquels figurent Thierry Terret et les médaillés Emmeline Ndongue et Daniel Narcisse, se rendront dans plusieurs établissements scolaires afin de présenter aux plus jeunes le projet Paris 2024.

Bâtiment et Travaux Public, un secteur (toujours) en péril

Depuis que le couperet est tombé fin décembre dernier, les acteurs du secteur du BTP ne cessent d'alerter l'opinion publique. La fin de l'APL Accession fragilise encore un peu plus la filière. C'est ce que disaient les syndicats patronal et salariés lors d'une réunion à ce sujet il y a deux semaines : " nous parlons d'une situation d'urgence, si rien n'est fait, fin octobre, il n'y a plus de travail ".

Et leur message a été entendu. Ce jeudi 23 août 2018, les représentants syndicaux de patrons et de salariés accompagné de la députée Huguette Bello ont été reçus par le directeur de la DEAL. Tous ont planché sur la recherche d'une solution.

L'UCR-CGTRestime inquiétante la réforme des retraites

Lors de la conférence de presse du jeudi 23 août, la Confédération des travailleurs retraités a sorti les mitraillettes verbales contre la politique du gouvernement en matière de retraite. Politique dont on ne connaît pas encore les contours mais dont les grandes lignes incitent la UCR-CGTR à la plus grande circonspection. Et le mot est faible...Pour Max Banon et Roger Alabama, les porte-parole de l'UCG-CGTR, la réforme des retraites en cours est une menace pour l'avenir, au risque d'"une explosion sociale".

Saint-Denis - Le Projet Educatif Global ( PEG ) a 10 ans

En 10 ans, ce sont 464 millions d'euros qui ont été investis par la municipalité dans l'éducation des petits dionysiens. Cette année, 17 000 élèves ont fait leur rentrée dans les 77 écoles du chef-lieu. Dédoublement de classes en REP et REP+, numérique, semaine de 4 jours, activités périscolaire, ATSEM, contrats aidés, cantine... Le PEG couvre plusieurs volets de la vie éducative des marmailles. Coup de projecteur sur un dispositif local qui fait ses preuves. Ce jeudi 23 août Gilbert Annette s'est rendu à l'école Michel Debré, classé en REP+.

La pa Météo France i di, sé zot i di. Sec le matin, humide l'après-midi

Le fond du pilon n'est opas très clair et Matante Rosina a eu du mal à se décider. Elle a fini par trancher ; ce vendredi 24 août 2018 il fera beau et sec le matin, humide et un peu frais l'après-midi. Dites nous si ces prévisions sont vraies du coté de chez vous