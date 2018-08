BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 25 août 2018



-Airbus A380 : un géant sur la piste de Roland Garros

-Marche du Kolékif Union Rényoné Résponsab : Ils vont (encore) dire "non" aux paillotes de l'Hermitage

-CGSS : 5 nouveaux jeunes ambassadeurs/relais

-Les roux ont leur festival

-La pa Météo France i di, sé zot i di, Soleil, Averses et Douceur

Airbus A380 : un géant sur la piste de Roland Garros

Affrété par Air Austral un Airbus A380 de la compagnie Hifly se pose sur piste de l'aéroport Roland Garros tôt ce samedi 25 août 2018. L'appareil remplace le Boeing 787-8 de la compagnie locale immobilisé pour cause de révision. Ce gros porteurs assurera huit rotations. Equipé de 471 sièges l'A380 est configuré en trois cabines (12 sièges First, 60 sièges Business et 399 sièges Economique). La Réunion ne découvre pas cet avion, le mercredi 11 novembre 2009 un appareil de ce type s'était déjà posé à Roland Garros. Il était en démonstration. Air Austral avait prévu l'acquisition de deux avions de type pour en effectuer des rotations en low coast (l'avion peut transporter jusqu'à 800 passagers). La compagnie avait ensuite décidé de ne plus acheter ces avions. En attendant de voir cet avion, Imaz Press vous propose de revoir toutes les images réalisées en décembre 2009

Marche du Kolékif Union Rényoné Résponsab : Ils vont (encore) dire "non" aux paillotes de l'Hermitage

Depuis plusieurs jours, l'invitation tourne sur les réseaux sociaux " alon marsh ansanm an fors lo 25 aout bor-de-mèr Lérmitaz kont bann domoun i makot bopartèr nout péi. In laraskèr " Le Koléktif Union Rényoné Rèsponsab (KURR) remet ça. Le rendez-vous est fixé au rond point du Jardin d'Eden à Saint-Gilles pour une "marche pacifique". Pour rappel, ce jeudi, la municipalité de Saint-Paul a pris un arrêté interdisant " les événements festifs organisés de manière hebdomadaire et nocturne par le restaurant La Bobine et de nature à troubler la tranquillité publique".

CGSS : 5 nouveaux jeunes ambassadeurs/relais

Jeudi 23 août 2018, Christophe Madika, directeur général de la CGSS et Cécile Freyssin, attachée de direction, ont remis leur diplôme à cinq nouveaux Jeunes ambassadeurs relais. Ces jeunes gens ont bénéficié d'une formation de quinze mois au sein de l'Ecole de la deuxième chance Réunion pour évoluer ensuite dans les métiers de l'animation et/ou du sport.

Les roux ont leur festival

Moqués dans les cours de récré, victimes de discrimination et d’harcèlement, les roux sont enfin à l’honneur en Bretagne. Le Red Love, premier festival dédié aux rouquins a lieu à Châteaugiron eu sud-est de Renne (Bretagne) samedi 25 août. Au programme, des défilés, des concert, des stands de nourriture, de l’artisanat et des diffusion de films.

La pa Météo France i di, sé zot i di : Soleil, Averses et Douceur

Matante Rosina donne le ton, " pour ce samedi 25 août, ce sera un temps mi-figue mi-raisin". Du vent dans la matinée mais le soleil sera tout de même au rendez-vous sur toute la Réunion. A la mi-journée, les hauteurs de l'île seront arrosées par des averses. Les rayons du soleil finiront par atteindre la région Sud-Est en cours de journée.

Comme hier, les sommets élevés et les cirques sont dégagés. Matante Rosina ira peut-être faire un petit tour au volcan où il fera 17°. Et vous, quoi de prévu aujourd'hui ?