Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Affrété par Air Austral un Airbus A380 de la compagnie Hifly se pose sur piste de l'aéroport Roland Garros tôt ce samedi 25 août 2018. L'appareil remplace le Boeing 787-8 de la compagnie locale immobilisé pour cause de révision. Ce gros porteurs assurera huit rotations. Equipé de 471 sièges l'A380 est configuré en trois cabines (12 sièges First, 60 sièges Business et 399 sièges Economique). La Réunion ne découvre pas cet avion, le mercredi 11 novembre 2009 un appareil de ce type s'était déjà posé à Roland Garros. Il était en démonstration. Air Austral avait prévu l'acquisition de deux avions de type pour en effectuer des rotations en low coast (l'avion peut transporter jusqu'à 800 passagers). La compagnie avait ensuite décidé de ne plus acheter ces avions. En attendant de voir cet avion, Imaz Press vous propose de revoir toutes les images réalisées en décembre 2009

Affrété par Air Austral un Airbus A380 de la compagnie Hifly se pose sur piste de l'aéroport Roland Garros tôt ce samedi 25 août 2018. L'appareil remplace le Boeing 787-8 de la compagnie locale immobilisé pour cause de révision. Ce gros porteurs assurera huit rotations. Equipé de 471 sièges l'A380 est configuré en trois cabines (12 sièges First, 60 sièges Business et 399 sièges Economique). La Réunion ne découvre pas cet avion, le mercredi 11 novembre 2009 un appareil de ce type s'était déjà posé à Roland Garros. Il était en démonstration. Air Austral avait prévu l'acquisition de deux avions de type pour en effectuer des rotations en low coast (l'avion peut transporter jusqu'à 800 passagers). La compagnie avait ensuite décidé de ne plus acheter ces avions. En attendant de voir cet avion, Imaz Press vous propose de revoir toutes les images réalisées en décembre 2009