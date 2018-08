Jeudi 23 août 2018, Christophe Madika, directeur général de la CGSS et Cécile Freyssin, attachée de direction, ont remis leur diplôme à cinq nouveaux Jeunes ambassadeurs relais. Ces jeunes gens ont bénéficié d'une formation de quinze mois au sein de l'Ecole de la deuxième chance Réunion pour évoluer ensuite dans les métiers de l'animation et/ou du sport.

Ils sont désormais incollables sur les services que propose au public la CGSS et sur les droits santé offerts par le système social français. Et leur mission va être d’informer leurs pairs, sur le terrain de la vie quotidienne, mais aussi lors d’animations programmées par les Missions Locales et par l’Ecole de la deuxième chance.

Le dispositif d’aide à l’emploi Sésame permet de former ainsi une trentaine de jeunes ambassadeurs relais sur l’année 2018, sur l’ensemble de l’île, qui seront ensuite autant de relais d’information de la CGSS. Pour participer à cette formation, les jeunes doivent manifester un intérêt pour le sport et/ou pour l’animation.

" A mi-parcours du déploiement de deux premières promotions, 70% des jeunes inscrits dans le dispositif ont animé les informations collectives auprès de 50 de leurs pairs de l’Ecole de la deuxième chance ", explique Cécile Freyssin, attachée de direction à la CGSS.

Ce parcours qualifiant a été rendu possible par un partenariat conventionnel réunissant des institutionnels tels que la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS), la CGSS, les Missions locales, l’Ecole de la deuxième chance Réunion, et des associatifs tel que Agir abcd.

Ce partenariat élargi a donc offert à des jeunes de moins de 25 ans, jusqu’ici en difficulté d’insertion professionnelle, une formation à l’animation autour des droits santé, financée à hauteur de 2000 euros par jeune par la CGSS dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi Sésame, lui-même financé par l’Etat. En apprenant à connaître leurs droits santé, à utiliser des outils d’information, et à prendre la parole en public, ces jeunes ont gagné une meilleure confiance en eux, comme en ont attesté les nouveaux Jeunes ambassadeurs relais de la CGSS lors de la remise des diplômes.

A l’issue de la formation, d’une durée de 15 mois, ils peuvent alors s’insérer professionnellement dans le secteur du sport ou de l’animation, ou décider de poursuivre une formation qualifiante de niveau supérieur.

