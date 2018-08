Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Depuis plusieurs jours, l'invitation tourne sur les réseaux sociaux " alon marsh ansanm an fors lo 25 aout bor-de-mèr Lérmitaz kont bann domoun i makot bopartèr nout péi. In laraskèr " Le Koléktif Union Rényoné Rèsponsab (KURR) remet ça. Le rendez-vous est fixé au rond point du Jardin d'Eden à Saint-Gilles pour une "marche pacifique". Pour rappel, ce jeudi, la municipalité de Saint-Paul a pris un arrêté interdisant " les événements festifs organisés de manière hebdomadaire et nocturne par le restaurant La Bobine et de nature à troubler la tranquillité publique".

