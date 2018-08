Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Deux Réunionnais, Brice Cadenet, champion international de boxe, médaillé d'or de l'océan Indien, fondateur d'un programme de lutte contre les violences faites aux femmes, et Muriel Tounia, ancienne Miss Paris, journaliste TV, doctorante à l'université de la Sorbonne, se rendront au Cachemir du dimanche 26 août au dimanche 2 septembre 2018. Ils participeront au tournage d'un documentaire sur le culture de cette région comptant parmi les plus inaccessibles au monde écartelée entre l'Inde et le Pakistan.

