Un photographe roux Pascal Sacleux organise samedi 25 août à Châteaugiron en Ille-et-Vilaine (Bretagne) un festival consacré aux roux, une première en France.

Moqués dans les cours de récré, victimes de discrimination et d’harcèlement, les roux sont enfin à l’honneur en Bretagne. Le Red Love, premier festival dédié aux rouquins a lieu à Châteaugiron eu sud-est de Renne (Bretagne) samedi 25 août. Au programme, des défilés, des concert, des stands de nourriture, de l’artisanat et des diffusion de films.

A l’initiative, Pascal Sacleux, un photographe roux bien décidé à rendre leur fierté aux tignasses de feu. Tout commence en 2016 lorsqu’il entend sur une radio nationale la nécrologie de l’acteur américain Mickey Rooney : " petit, rondouillard et rouquin, il a pourtant connu huit mariages. " Pestant contre le journaliste, le photographe se lance dans une lutte ouverte contre les préjugés sur les roux. Il part sur les routes bretonnes armé de son appareil photo et rencontre le maximum de têtes orangées. Huit-cent-douze clichés et deux ans plus tard il sort un livre, commenté et accompagné de témoignages, parfois très durs.

Les Roux revendiquent leur différence dans un très bel ouvrage avec les magnifiques photos de Pascal Sacleux " Être(s) roux, regards croisés sur une singularité " éditions Goater pic.twitter.com/ccAMAkbFP1 — Solenne Durox (@SolenneDurox) 16 août 2018



C’est dans la même idée qu’il lance aujourd’hui le festival Red Love. Calqué sur le modèle des Ginger Pride (Fierté rousse en anglais) qui existent en Irlande, au Canada ou aux Pays-Bas, il se veut engagé mais pas communautaire. " L’idée est de se retrouver tous ensemble, que les gens se sentent à leur place mais on a une approche universelle " expliquait le photographe à culturebox. Le Red Love est donc ouvert aux blonds, bruns, châtains et autres teintes.

Le festival débutera à 10h et se terminera vers 2h du matin. Les places seront limitées à 3.000 entrées. Comptez 11 euros pour une place adulte et 6 euros pour les enfants.