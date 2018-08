Miss

La RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 26 août 2018 de 6h30 à 13h30. Cette fermeture est nécessaire, indique la direction régionale des routes, pour permettre des travaux de purges de la falaise dans le secteur de la Ravine à Malheur. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne.

Sibylle Véron jette un regard interrogateur et triste sur le paysage montagneux de Nikko, ville du nord-est du Japon où sa soeur a disparu le 29 juillet. Forcée de repartir en France, elle a "l'impression de l'abandonner à son sort".

Si vous devez aller pique niquer, Matante Rosina vous prévient, ne vous fiez pas à la couverture nuageuse du début de matinée dans l'Est, le Nord et le Sud de l'île. Tout devrait aller mieux à la mi-journée. Dans l'Ouest, la matinée devrait être ensoleillée. Les températures seront agréables. Le vent sera modéré et la mer pourrait être un peu agitée par une petite houle australe. Et pour vous, c'est quoi le programme de la journée ? Un pique nique en famille comme Matante Rosina ?