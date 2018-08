Jeudi 6 septembre, le Cinéma Cristal de Saint-Benoît vous présente "Un jour ça ira", un film réalisé par Stan Zambeaux et Edouard Zambeaux.

Un jour ça ira

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d'hébergement d'urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air qui les emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une plongée au cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les familles à la rue.

Tarifs 5€ adultes / 3€ - de 18 ans et étudiants

Jeudi 06 septembre à 19h00 au cinéma Cristal de Saint-Benoît