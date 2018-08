Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Si vous devez aller pique niquer, Matante Rosina vous prévient, ne vous fiez pas à la couverture nuageuse du début de matinée dans l'Est, le Nord et le Sud de l'île. Tout devrait aller mieux à la mi-journée. Dans l'Ouest, la matinée devrait être ensoleillée. Les températures seront agréables. Le vent sera modéré et la mer pourrait être un peu agitée par une petite houle australe. Et pour vous, c'est quoi le programme de la journée ? Un pique nique en famille comme Matante Rosina ?

