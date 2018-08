La RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 26 août 2018 de 6h30 à 13h30. Cette fermeture est nécessaire, indique la direction régionale des routes, pour permettre des travaux de purges de la falaise dans le secteur de la Ravine à Malheur. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne.

Si vous souhaitez profiter de la plage et des animations dans l'Ouest et le Sud, il vous faudra soit partir avant le lever du soleil, soit suivre la déviation et affronter les montées et virages à travers la montagne. Ou reporter votre déplacement en début d'après-midi...

www.ipreunion.com