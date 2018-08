Dans le but d'encourager les jeunes à s'engager au service de l'intérêt général, le CRIJ Réunion (Centre régional Information Jeunesse) lance une web-série de 4 épisodes pour promouvoir le dispositif du Service Civique. Ces vidéos dynamiques présentent au public les témoignages de jeunes volontaires engagés, de tuteurs et de personnes ayant effectué une mission en Service Civique dans une association ou une collectivité territoriale à La Réunion. Nous publions leur communiqué.

"La clé pour développer ses compétences, une opportunité pour se connaître mais surtout un tremplin pour l’avenir. Le Service Civique, un dispositif mis en place par l’Etat en 2010, est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour ceux en situation d'handicap. Il permet d'effectuer une mission au service de l’intérêt général, indemnisée et d'une durée de 6 à 12 mois, dans un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public, en France comme à l’étranger.

Organisme agréé pour l’accueil de services civiques depuis le lancement du dispositif, le CRIJ Réunion lance une web-série de 4 épisodes pour promouvoir le Service Civique à travers les témoignages de jeunes engagés, de tuteurs et de jeunes ayant effectué une mission en Service Civique à La Réunion. Comme l’explique Mickaël ABELARD, Directeur du CRIJ "le Service Civique est un dispositif apportant une réelle plus-value, tant dans les savoir-être qu’au niveau des savoir-faire pour les jeunes du territoire."

Infos pratiques :

Ce projet a été financé par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et piloté par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Réunion. Les vidéos ont été réalisées par le Canal Numérique Jeunesse Océan Indien (CNJOI). Pour plus d’informations sur le Service Civique et consulter les missions à pourvoir, visitez www.service-civique.gouv.fr. La web-série Service Civique est disponible sur la chaîne YouTube du CRIJ Réunion, accessible au lien suivant : YouTube CRIJ Réunion