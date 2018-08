La Caisse d'allocations familiales (Caf) lance sa campagne des aides au logement étudiant (ALE). Les demandes se font totalement en ligne. "En 2017 5 365 ont étudiants ont bénéficié de l'ALE) pour un montant de 8,3 millions d'euros. 3 506 nouvelles demandes ont été réalisées dont 3 506 par internet, soit 100% des demandes reçues" indique la Caf dont nous publions le communiqué ci-dessous

Quelles démarches accomplir et quand ?

Pour ceux qui cherchent un premier logement étudiant, le parcours est simple :

1 - Faire une simulation sur caf.fr

Grâce au simulateur en ligne, l’étudiant peut évaluer le montant de son aide au logement, monter son budget loyer et ainsi orienter ses recherches d’appartement. Lorsqu’il trouve son appartement, l’étudiant peut vérifier le montant exact de son aide avec une nouvelle simulation sur caf.fr.



2 - Lorsque le bail est signé, l’étudiant fait sa demande en ligne sur caf.fr

Certaines informations sont indispensables pour l’effectuer : une adresse email, le contrat de location ou du bail, le montant des revenus sur les deux dernières années, un RIB, le numéro d'allocataire des parents et de leur Caf d'appartenance (s'ils sont allocataires) et les coordonnées du bailleur

(propriétaire, agence etc.) ; le montant du loyer et numéro de Siret (composé de 14 chiffres) si le bailleur est une société.

Précisions :

- le numéro d’allocataire de l’étudiant ainsi que son mot de passe sont générés automatiquement dès que la demande en ligne a été traitée par la Caf. Il reçoit par courrier ou par sms son numéro d’allocataire et son mot de passe, ce dernier doit être personnalisé dès la première connexion à

l’espace " mon compte " sur Caf.fr.

- les pièces justificatives demandées peuvent être transmises de manière dématérialisée sur Caf.fr, sur l’espace mon compte ou via l'application mobile Caf " Mon compte "

A retenir :

dans le cas d’une location, la quittance de loyer et le bail doivent toujours être libellés au nom de la personne qui fait la demande d’aide au logement : donc l’étudiant

Quand l’étudiant va‐t‐il recevoir son aide ?

L’aide au logement est due à partir du mois suivant l’entrée dans les lieux. Le premier paiement est versé deux mois après la demande. Par exemple : si la demande est faite en ligne en août, le droit est ouvert en septembre et le premier paiement interviendra début octobre.

Quelles aides au logement pour les étudiants ?

Selon la nature du logement et selon la situation familiale de l’étudiant, 2 types d’aides peuvent être accordées par la Caf :

- l’allocation de logement à caractère social (Als) : pour les étudiants isolés ou en couple, sans personne à charge ;

- l’allocation de logement à caractère familial (Alf) : pour les étudiants isolés ou en couple avec personne à charge.

Ces prestations ne sont pas cumulables et leur montant dépend de plusieurs critères dont : le montant du loyer, la situation familiale et le niveau de ressources.

A savoir

- les revenus des parents ne sont jamais pris en compte pour le calcul des aides au logement attribuéesaux étudiants.

- si le logement appartient à un membre de sa famille, l’étudiant ne pourra pas bénéficier d’aide au logement.

L’aide au logement étudiant peut, selon l’âge de l’étudiant, faire perdre les prestations familiales à ses parents. Grâce au simulateur, le montant de l’aide au logement peut être estimé. Ainsi, le choix de rattacher l’étudiant au foyer de ses parents ou non pourra se faire en fonction du montant le

plus avantageux pour la famille.

Un accompagnement pour les étudiants au Crous de Sainte‐Clotilde

Les techniciens de la Caf seront présents au Crous à Sainte‐Clotilde pour informer et accompagner les étudiants

dans leurs démarches, selon le planning suivant :

- mercredi 29 août 2018 de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

- jeudi 30 août 2018 de 08h00 à 12h00

- vendredi 31 août 2018 de 08h00 à 12h00

La permanence se tiendra cette année avec le Mobi’caf, le dispositif d’accueil itinérant du côté de l’entrée du bâtiment administratif du Crous – Cité Houat