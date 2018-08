Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina est désolée, mais elle ne peut pas faire autrement, elle a vue dans le fond de sa tasse à café qu'il ne fera pas très beau ce lundi 27 août 2018. Il y aura des averses dès le matin sur l'est et il fera gris sur le reste de l'île. En plus il y aura du vent. Dites nous si les prévisions de Matante Rosina sont vraies chez vous

