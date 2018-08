Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

La saison des baleines bat son plein. "La Réunion est un site privilégié pour les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) qui, après des milliers de kilomètres depuis les eaux froides de l'Antarctique où elles se nourrissent, remontent vers les eaux tropicales pour s'accoupler et mettre bas" note l'équipe "Quiétude" du Centre d'étude et de découverte des tortues marines (CEDTM). La structure rappelle aussi les consignes à suivre pour observer "en toute quiétude et sécurité" les baleines, les dauphins et les tortues marines.

