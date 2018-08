BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 27 août 2018



Et si le zamal remplaçait la culture sucrière....

D'ici quelques semaines, le cannabis thérapeutique sera autorisé au Royaume-Uni, selon les déclarations du ministre britannique de l'Intérieur. Ce pays rejoindra ainsi les 18 pays qui ont autorisé cet usage médical de la drogue préférée des adolescents. En France, même si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est déclarée le 24 mai 2018 favorable à l'ouverture d'études autour des bénéfices thérapeutiques du cannabis, on n'en est pas là. Au grand dam des quelques rêveurs qui se verraient bien remplacer la culture de la canne à sucre à La Réunion par celle du zamal thérapeutique.

Famill'Espoir lance sa campagne de soutien pour développer l'action auprès des familles d'enfants handicapés

L'association réunionnaise Famill'Espoir, Prix de la Fondation EDF en 2015 et parrainée par Dimitri Payet depuis 2016, lance sa campagne de financement en ligne. Créée en 2014 par Cédric et Brunella Maillot, un jeune couple parents de deux enfants atteints d'une maladie génétique très rare et très handicapante, cette association soutient les familles d'enfants handicapés ou gravement malades, en organisant des rencontres festives, des groupes de paroles et en apportant une aide pratique. Famill'Espoir a lancé la Course Duo qui se déroule chaque année à l'Etang-Salé, mais aussi à Toulouse et en Suisse. Et en 2019, la Course Duo prendra le départ pour la première fois au Canada, à Ottawa.

Manga réunionnais - Staark sort le premier volume de Redskin

Sur les bancs de la fac, au début des années 2010, Yvan Soudy pense déjà à ce que sera son manga Redskin. Entre 2013 et 2014, Staark se lance alors sur mangadraft, un fanzine (magazine de fan) sur internet. " Le fanzinat, explique-t-il, c'était une façon pour moi de me faire repérer par les maisons d'édition. " Et ça n'a pas manqué, il a été contacté par la plateforme professionnelle norigami.

JO : Paris 2024 fait sa rentrée à La Réunion- Des Olympiens sur l'ile !

Une délégation du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est actuellement dans le département. Arrivée hier, dimanche 26 aôut, elle repart mardi prochain. Une visite éclair mais bien chargée. Les représentants parmi lesquels figurent Thierry Terret, l'ancien Recteur d'Académie de La Réunion est délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques au ministère de l'éducation nationale. À ses côtés, les médaillés Emmeline Ndongue et Daniel Narcisse, se rendront dans plusieurs établissements scolaires afin de présenter aux plus jeunes le projet Paris 2024.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait gris et humide

Matante Rosina est désolée, mais elle ne peut pas faire autrement, elle a vue dans le fond de sa tasse à café qu'il ne fera pas très beau ce lundi 27 août 2018. Il y aura des averses dès le matin sur l'est et il fera gris sur le reste de l'île. En plus il y aura du vent. Dites nous si les prévisions de Matante Rosina sont vraies chez vous