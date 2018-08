Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Les médaillés des Jeux Olympiques, le handballeur réunionnais Daniel Narcisse et la basketteuse Emmeline Ndongue partaient à la rencontre de la jeunesse mardi 28 août. Accompagnés de Thierry Terret, ancien Recteur d'Académie de La Réunion et délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques au ministère de l'éducation nationale, ils se sont rendus au collège des Alizés. Au programme : tonnerre d'applaudissement, ballons bleu blanc rouge, séance de questions/réponses et tirs au but. Un moment émouvant pour Daniel Narcisse qui revenait dans l'établissement qui l'a vu grandir et évoluer.

