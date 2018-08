Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 heures

Matante Rosina a beau écarquiller les yeux et essuyer ses lunettes, elle ne voit du gris dans le fond de son pilon. Elle voit aussi qu'il y aura des averses et du vent. Même la mer ne sera pas belle et sera agitée par la houle. C'est vrai du côté de chez vous ?

Matante Rosina a beau écarquiller les yeux et essuyer ses lunettes, elle ne voit du gris dans le fond de son pilon. Elle voit aussi qu'il y aura des averses et du vent. Même la mer ne sera pas belle et sera agitée par la houle. C'est vrai du côté de chez vous ?