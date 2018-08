Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

A La Réunion, un quart des procédures pénales relatives au travail illégal enregistrées concerne le secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP). Une nouvelle convention régionale a été signée lundi 27 août entre la préfecture de La Réunion, les Procureurs de la République, les représentants de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et des partenaires sociaux. Son but ? Favoriser la lutte contre le travail illégal en améliorant l'information, les échanges et la coordination des actions.

