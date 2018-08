BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 28 août 2018



APL, allocations, retraite...Le coup de rabot a un coût humain et ça ne passe pas

Dimanche 26 août 2018, les déclarations du Premier Ministre et du Ministre de l'Economie ont mis en boule syndicats et associations sportives, elles aussi mises à la diète avec la baisse des subventions et la fin des contrats aidés. Un coup de rabot supplémentaire sur le pouvoir d'achat et les possibilités d'action qui provoque la fureur des syndicalistes qui préparent la riposte. En espérant que les salariés, chômeurs, retraités et associatifs seront au rendez-vous.

Bientôt la fin du téléphone fixe après 139 ans d'existence

Pour La Réunion le calendrier n'est pas encore défini mais à terme, l'île sera elle aussi concernée. L'opérateur Orange a décidé d'arrêter la commercialisation des abonnements au Réseau téléphonique commuté (RTC). Concrètement, cela signifiera qu'il faudra obligatoirement s'équiper d'une box pour appeler depuis une ligne fixe d'ici quelques années.

Signature d'une nouvelle convention pour lutter contre le travail illégal dans le secteur du BTP

A La Réunion, un quart des procédures pénales relatives au travail illégal enregistrées concerne le secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP). Une nouvelle convention régionale a été signée lundi 27 août entre la préfecture de La Réunion, les Procureurs de la République, les représentants de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et des partenaires sociaux. Son but ? Favoriser la lutte contre le travail illégal en améliorant l'information, les échanges et la coordination des actions.

15 nouveau-nés par an victimes d'alcoolisation foetale

Alors que le 9 septembre 2018 aura lieu la journée internationale de prévention du Syndrome d'alcoolisation foetale, le Centre Ressources ETCAF et l'Institut Régional du Travail Social de la Réunion (IRTS) ont lancé un partenariat pour la formation des travailleurs sociaux de La Réunion à l'Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisation Foetale (ETCAF). Le but : mieux informer les publics en situation de précarité et bénéficiant de suivi social, et notamment les jeunes, sur les risques que présente l'alcool pour le foetus. Dix à quinze nouveau-nés par an en sont victimes à La Réunio, sans compter les enfants victimes de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale, soit un enfant sur cent ou un enfant qui naît tous les deux jours avec le cerveau endommagé par l'alcool.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il continue de faire gris

Matante Rosina a beau écarquiller les yeux et essuyer ses lunettes, elle ne voit du gris dans le fond de son pilon. Elle voit aussi qu'il y aura des averses et du vent. Même la mer ne sera pas belle et sera agitée par la houle. C'est vrai du côté de chez vous ?